ProMMAnow.com World MMA Rankings Updated

MMA Rankings

A lot can change in a few weeks in the world of MMA. After Anderson Silva destroyed Chael Sonnen for the second time and Chris Weidman outclassed Mark Munoz to become a legitimate contender in the UFC middleweight division. It seemed like a great time to update the ProMMANow.com World Rankings. Find out where everyone stands and let the controversy begin.

Heavyweight

Junior dos Santos (UFC Champion) Cain Velasquez (UFC) Alistair Overeem (UFC) Fabricio Werdum (UFC) Daniel Cormier (Strikeforce) Frank Mir (UFC) Josh Barnett (Strikeforce) Antonio Rodrigo Nogueira (UFC) Antonio Silva (UFC) Travis Browne (UFC)

Light heavyweight

Jon Jones (UFC Champion) Dan Henderson (UFC) Rashad Evans (UFC) Mauricio Rua (UFC) Lyoto Machida (UFC) Phil Davis (UFC) Alexander Gustaffson (UFC) Antonio Rogerio Nogueira (UFC) Ryan Bader (UFC) Quinton “Rampage” Jackson (UFC)

Middleweight

Anderson Silva (UFC Champion) Chael Sonnen (UFC) Chris Weidman (UFC) Michael Bisping (UFC) Mark Munoz (UFC) Vitor Belfort (UFC) Tim Boetsch (UFC) Yushin Okami (UFC) Brian Stann (UFC) Luke Rockhold (Strikeforce)

Welterweight

Georges St. Pierre (UFC Champion) Carlos Condit (UFC Interim Champion) Nick Diaz (UFC) Johny Hendricks(UFC) Martin Kampmann (UFC) Jon Fitch (UFC) Josh Koscheck (UFC) Rory MacDonald (UFC) Jake Ellenberger (UFC) BJ Penn (UFC)

Lightweight

Ben Henderson (UFC Champion) Frankie Edgar Gray Maynard (UFC) Nate Diaz (UFC) Jim Miller (UFC) Gilbert Melendez (Strikeforce Champion) Clay Guida (UFC) Anthony Pettis (UFC) Michael Chandler (Bellator Champion) Donald Cerrone (UFC)

Featherweight

Jose Aldo (UFC Champion) Pat Curran (Bellator Champion) Chad Mendes (UFC) Ricardo Lamas (UFC) Hatsu Hioki (UFC) Marlon Sandro (Bellator) Diego Nunes (UFC) Erik Koch (UFC) Chang Jung Sung (UFC) Dustin Poirier (UFC)

Bantamweight

Dominick Cruz (UFC Champion) Urijah Faber (UFC) Renan Barao (UFC) Brian Bowles (UFC) Michael McDonald (UFC) Brad Pickett (UFC) Eddie Wineland (UFC) Eduardo Dantas (Bellator) Scott Jorgensen Miguel Torres (UFC)

Flyweight

Joseph Benavidez (UFC) Demetrious Johnson (UFC) Ian McCall (UFC) Jussier Da Silva (Shooto) Yasuhiro Urushitani (UFC) Darrell Montague (Tachi Palace) Mamoru Yamaguchi (Shooto/Tachi Palace) Jon Dodson (UFC) Tim Elliot (UFC) Louis Gaudinot (UFC)

If you have thoughts regarding the rankings we would love to hear your opinions.