VIDEO: UFC Fight Night St. Petersburg weigh-ins, full results

Holy crap.

Everyone made weight for Saturday’s Fight Night in St. Petersburg, Russia. The event is headlined by Alistair Overeem and Aleksei Oleinik. Check out the weigh-in video and full results below.

Main Card:

Alistair Overeem (245) vs. Aleksei Oleinik (237)

Islam Makhachev (155) vs. Arman Tsarukyan (155)

Marcelo Golm (250) vs. Sergei Pavlovich (254)

Devin Clark (204.5) vs. Ivan Shtyrkov (206)

Roxanne Modafferi (125) vs. Antonina Shevchenko (125)

Alen Amedovski (186) vs. Krzysztof Jotko (185)

Preliminary Card:

Seung Woo Choi (145) vs. Movsar Evloev (146)

Sultan Aliev (170) vs. Keita Nakamura (171)

Alex Da Silva (156) vs. Alexander Yakovlev (155)

Shamil Abdurakhimov (258) vs. Marcin Tybura (249)

Gadzhimurad Antigulov (204.5) vs. Michal Oleksiejczuk (206)

Rafael Fiziev (155) vs. Magomed Mustafaev (154.5)