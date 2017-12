UFC weigh in results and ceremonial weigh in video

The ceremonial weigh ins are live for Saturday’s UFC 219! Below the video are the results of the official weigh ins.

MAIN CARD

Cris Cyborg (145) vs. Holly Holm (144)

Khabib Nurmagomedov (155.5) vs. Edson Barboza (155)

Dan Hooker (155.5) vs. Marc Diakiese (155.5)

Cynthia Calvillo (116) vs. Carla Esparza (115.5)

Carlos Condit (170.5) vs. Neil Magny (170.5)

UNDERCARD

Khalil Rountree (205) vs. Michael Oleksiejczuk (203.5)

Myles Jury (146) vs. Rick Glenn (145.5)

Marvin Vettori (185.5) vs. Omari Akhmedov (185.5)

Louis Smolka (126) vs. Matheus Nicolau (125.5)

FIGHT PASS PRELIMS

Tim Elliott (135) vs. Mark De La Rosa (135.5)