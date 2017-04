RIZIN 5 finalized with 11 bouts

Rizin Fighting Federation has finalized the fight card for their April 16 RIZIN 5 event “SAKURA” taking place at Yokohama Arena in Yokohama, Japan. There are plenty of names on the card including several UFC vets you will recognize. There are a total of 11 fights on the card and here’s the lineup:

Fight #1 – 58.0kg – 10 min + 5 min

Kizaemon Saiga (3-2) vs Seiichiro Ito (11-1-2)

Fight #2 – 48.0kg – 5 min + 5 min + 5 min

Kannna Asakura (6-2) vs Aleksandra Toncheva (0-0 pro / 8-0 am)

Fight #3 – 48.0kg – 5 min + 5 min + 5 min

Saori Ishioka (14-10) vs Bestare Kicaj (2-0)

Fight #4 – 70.3kg – 10 min + 5 min

Daron Cruickshank (18-9) vs Yusuke Yachi (16-6)

Fight #5 – 90.0kg – 5 min + 5 min + 5 min

Reina “KING” Miura (2-0) vs Jazzy Gabert (1-0)

Fight #6 – 120.0kg Elbows Allowed – 10 min + 5 min

Satoshi Ishii (14-7) vs Heath Herring (28-15)

Fight #7 – 56.7kg – 3 min + 3 min + 3 min

Tenshin Nasukawa (2-0) vs Franchesco Ghigliotti (0-0)

Fight #8 – 49.0kg 5 min + 5 min + 5 min

RENA Kubota (3-0) vs Dora Perjes (7-1)

Fight #9 – 58.0kg 10 min + 5 min

Kyoji Horiguchi (18-2) vs Yuki Motoya (18-4)

Fight #10 – Open weight – 10 min + 5 min

Amir Aliakbari (5-1) vs Geronimo Dos Santos (39-17)

Fight #11 – 65.8kg Elbows Allowed + 10 min + 5 min

Tatsuya Kawajiri (35-11-2) vs Anthony Birchak (13-3)

The event can be purchased on FITE TV for $14.99 and on the RIZIN official website.