UFC Fight Night 106 live stream weigh-ins and results

A live stream for Friday’s UFC Fight Night 106 weigh-ins from Fortaleza will begin at 5 p.m. ET/2 p.m. PT and you can watch right here on ProMMAnow.com. Top 10 middleweights Vitor Belfort and Kelvin Gastelum square off in the main event.

UFC Fight Night Fortaleza early weigh-in results:

MAIN CARD (FS1, 10 p.m. ET)

Vitor Belfort (186) vs. Kelvin Gastelum (185)

Mauricio Rua (206) vs. Gian Villante (206)

Edson Barboza (155) vs. Beneil Dariush (156)

Ray Borg (126) vs. Jussier Formiga (126)

Bethe Correia (136) vs. Marion Reneau (135)

Tim Means (170) vs. Alex Oliveira (171)

PRELIMINARY CARD (FS1, 8 p.m. ET)

Kevin Lee (156) vs. Francisco Trinaldo (156)

Sergio Moraes (171) vs. Davi Ramos (170)

Joe Soto (135) vs. Rani Yahya (136)

Josh Burkman (156) vs. Michel Prazeres (156)

PRELIMINARY CARD (UFC Fight Pass, 7 p.m. ET)